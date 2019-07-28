الإعدام لخليجي قتل آخر داخل مسجد بالإمارات

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت محكمة النقض في أبوظبي، تأييد حكم الإعدام قصاصاً، بحق شخص من جنسية خليجية، قتل آخر داخل أحد المساجد، على خلفية ثأر يعود إلى 30 عاماً.

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وأيدت المحكمة اتهام الجاني بجريمة حيازة أسلحة وطلقات نارية دون ترخيص، والإساءة إلى المقدسات، وإدانته بتهمة تهديد الغير، وتعريض حياتهم للخطر.

وكان المتهم قد عزم النية على قتل المجني عليه، وأحضر سلاحاً نارياً، وانتظر فرصة وجوده داخل المسجد حتى ظفر به، وأطلق باتجاه رأسه وأنحاء متفرقة من جسده أعيرة نارية عدة، ولاذ بالفرار وقتها.