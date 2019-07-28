مشروع نيوم يعلن فتح باب القبول للخريجين والخريجات

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مشروع نيوم فتح باب القبول للخريجين والخريجات لعام 2019م، وتبحث نيوم عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف وذلك بانضمامهم إلى برنامج (NEOM GrOW)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط المؤهِّلة:

– يستهدف برنامج NEOM GrOW الخريجين الجدد، ويجب على المتقدمين منهم حتى يستوفوا متطلبات التقديم أن يكونوا قد تخرجوا بالفعل إما في عام 2018م أو 2019م، وألا يكونوا موظفين حالياً.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 4.0.

3- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

4- القدرة على إظهار الاهتمام الشخصي بالبحث والابتكار والقيادة.

5- أن يكون التخصص الجامعي في أحد التخصصات الموضحة أدناه.

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التخصصات المطلوبة:

1- المحاسبة.

2- الطيران.

3- علوم البيئة.

4- الصحة والرفاهية.

5- تقنية المعلومات.

6- القانون.

7- التسويق.

8- إدارة المشاريع.

9- إدارة الأنشطة الرياضية.

10- هندسة الاتصالات.

11- التخطيط الحضري والعمراني.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2019/08/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا