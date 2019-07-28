محمد بن مسعود - الدمام - لوزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها على لاعبة المنتخب الإماراتي حققت اللاعبة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019، المقامة حالياً بالأردن والمصنفة من الاتحاد العالمي للعبة.

ونالت بخاري الميدالية البرونزية لوزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها أمس على لاعبة المنتخب الإماراتي، لتحصد ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها بعد البرونزية التي حققتها في البطولة العربية ١١ للتايكوندو بالمغرب. 28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 08:35 AM لوزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها على لاعبة المنتخب الإماراتي Advertisements أبرار بخاري تحقق الميدالية البرونزية في بطولة الحسن المفتوحة للتايكوندو بالأردن أبرار بخاري تحقق الميدالية البرونزية في بطولة الحسن المفتوحة للتايكوندو بالأردن حققت اللاعبة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019، المقامة حالياً بالأردن والمصنفة من الاتحاد العالمي للعبة.

ونالت بخاري الميدالية البرونزية لوزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها أمس على لاعبة المنتخب الإماراتي، لتحصد ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها بعد البرونزية التي حققتها في البطولة العربية ١١ للتايكوندو بالمغرب. الكلمات المفتاحية ، أبرار بخاري تحقق الميدالية البرونزية في بطولة الحسن المفتوحة للتايكوندو بالأردن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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