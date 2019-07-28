- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تشهد أجواء المملكة اليوم الأحد طقسًا صيفيًا حارًا في النهار ومعتدلاً ليلاً.
وقال عبر حسابه في تويتر: الأحد 28 يوليو أمطار على المصايف والجنوبية الغربية مع زخات من البرد.
وأضاف: هبات للرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية على الوسط، الشرق، الغرب، وطقس صيفي حار نهاراً ومعتدل ليلاً على معظم المناطق.. لطيف ليلاً ومعتدل نهاراً على المصايف، اجتنبوا ضربات الشمس.
وكانت قد توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 08:35 AM
توقع أمطارًا على المصايف والجنوبية الغربية مع زخات برد
توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تشهد أجواء المملكة اليوم الأحد طقسًا صيفيًا حارًا في النهار ومعتدلاً ليلاً.
وقال عبر حسابه في تويتر: الأحد 28 يوليو أمطار على المصايف والجنوبية الغربية مع زخات من البرد.
وأضاف: هبات للرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية على الوسط، الشرق، الغرب، وطقس صيفي حار نهاراً ومعتدل ليلاً على معظم المناطق.. لطيف ليلاً ومعتدل نهاراً على المصايف، اجتنبوا ضربات الشمس.
وكانت قد توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.
، كراني عن حرارة أجواء الأحد: اجتنبوا ضربات الشمس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كراني عن حرارة أجواء الأحد: اجتنبوا ضربات الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.