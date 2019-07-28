ما الذي تعنيه ألوان العلامات التحذيرية في السيارة وما أسباب ظهورها؟ (فيديو)

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كشفت جمعية حماية المستهلك عن معاني العلامات التحذيرية في السيارة، مبيّنةً أسباب ظهورها أثناء القيادة لتجنّب الحـوادث ولضمان القيادة الآمنة على الطرق.

وأشارت الجمعية من خلال فيديو توضيحي، إلى أن إضاءة أي علامة تحذيرية تعني وجود خلل في السيارة ويلزم فحصها بالكمبيوتر، مشدّدة على عدم فصل البطارية لإطفاء العلامة لتجنّب مسح كود العطل من نظام السيارة.

وأضافت أن فصل البطارية لغير دواعي السفر على الطريق يجعل الفني غير قادر على تحديد العطل، موصيةً بالقيام بالصيانة الدورية للسيارة، لأنها تساعد في إطالة عمر المحرك وأجزاء السيارة الأخرى.

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وأوضحت أن ألوان العلامات التحذيرية لها دلالات مختلفة، فالأصفر يعني وجود عطل جزئي ويمكن القيادة حتى مركز الصيانة، بعكس الأحمر الذي يعني وجود عطل كامل لمنظومة السيارة.

فعلى سبيل المثال؛ إذا أضيئت علامة الوسادة الهوائية باللون الأحمر فهذا يعني وجود عطل كامل بالنظام، حيث لن تعمل الوسادة الهوائية عند وقوع حـادث، بعكس اللونين الأصفر والبرتقالي.

وقد تختلف تلك الألوان بحسب العطل؛ فمن الخطورة الاستمرار في القيادة إذا أضيئت علامة زيت المحرك باللون الأحمر..، بعكس الأصفر الذي يمكن معه القيادة لأقرب مركز صيانة.



