ثلاث خيارات مختلفة من اختيارنا لحمل أجهزتك الإلكترونية أثناء التنقل

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سواء كنت تفضل التنقل بخفة تامة ولا تحتاج لشيء سوى الأساسيات، أو كنت تفضل أن تحمل جميع أجهزتك وملحقاتك الإلكترونية معك ولكن دون الحاجة إلى حقيبة، أو كنت من هواة الحقائب، هذة الخيارات الثلاثة من تجربتنا تعطيك فقط مثال لثلاثة طرق مختلفة للتنقل في عصر حافل بالأجهزة والملحقات الإلكترونية.

تحرك بحرية كاملة بدون حقائب: سترة ScotteVest Tropiformer متعددة الجيوب

هل راودتك من قبل فكرة أن تحمل حاسبك المحمول بداخل أحد جيوب ملابسك ؟! هذا بالضبط ما تقدمه شركة صغيرة متخصصة حصرياً في صناعة ملابس مزودة بجيوب متعددة كبير الحجم ومصممة خصيصاً لحمل جميع أجهزتك الإلكترونية

تضم سترة ScotteVest Tropiformer عدد 22 جيب مختلف تسمح لك بحمل جميع أشكال وأنواع أجهزتك الإلكترونية، بداية من الحاسب المحمول مرورا بالأجهزة اللوحية وانتهاءاً بالهاتف المحمول والكاميرا الرقمية، والملحقات الخاصة بها في نفس الوقت ودون أن تشعر بالوزن الهائل لتلك الأجهزة والملحقات.

تم تصنيع السترة نفسها من خامات خفيفة ونحيفة للغاية ما يجعلها خفيفة الوزن. أما الجيوب فتم تصميم كل منها بلمسات تتناسب مع الجهاز الذي ستحمله، مثل فتحات لتوصيل السماعات، حماية RFID للأجهزة الالكترونية،وجيوب صغيرة محكمة لحمل الFlash Drive وأخرى لبطاقات الذاكرة.



تباع سترة Tropiformer بسعر 175 دولار أمريكي، ولكن الشركة تبيع سترات أخرى بنفس المفهوم بأسعار تبدأ من 60 دولار.

جدير بالذكر أن سترة Tropiformer تتيح نزع الأذرع الخاصة بالسترة لتتحول إلى سترة صيفية خفيفة، ولكن لم تنال تلك الفكرة إعجابي نظرا لأن الآلية المستخدمة لذلك تعتمد على قطع مغناطيسية صغيرة أحيانا لا تلتصق بكفاءة.

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أو بحقيبة صغيرة: مجموعة السفر Travel Set من Bellroy

خيار مناسب لمن يعشقون حرية الحركة في هذا الوقت الذي أصبح الهاتف، الشاحن، سماعات الأذن، وربما شاحن أو بنك طاقة من أساسيات التنقل اليومي

تشمل المجموعة حقيبة صغيرة الحجم Classic Pouch مع أماكن لحفظ هذة الملحقات الأساسية الخاصة بأجهزتك الإلكترونية. وتتضمن كذلك حقيبة أخرى أصغر حجماً Travel Folio تتسع لهاتفك المحمول، البطاقات الإئتمانية، النقود، وجواز السفر.

تمتاز منتجات شركة Bellroy بجودة هائلة فيما يتعلق بالخامات المستخدمة،توصلت لهذا الاستنتاج بعد استخدام دام لعدة أعوام لأحد حقائب الشركة التي تعد بالفعل واحدة من أفخم منتجي الحقائب والمنتجات الجلدية التي رأيتها

تباع المجموعة بسعر 149 دولار أمريكي. أمر معتاد من تلك الشركة ارتفاع أسعار منتجاتها نسبيا، لكن بشكل شخصي أشعر بتميز كبير في جودة و خامات كافة منتجاتهم.

أو بحقيبة ظهر: Alienware Vindicator 2.0 Backpack

ربما تستطيع أن تحمل حاسب محمول صغير الحجم، مثل الماك بوك في سترتك، ولكن إذا كنت ما تزال تنتمي إلى فئة من المستخدمين المغرمين بالألعاب الإلكترونية التي تمتلك حاسبات محمولة كبيرة وسميكة، فلا شك ستحتاج إلى حقيبة الظهر. هذة الحقيبة من شركة Mobile Edge وهي شركة متعاقدة خصيصاً على استخدام العلامة التجارية Alienware وتصمم حقائب ظهر معدة لمن يقتنون هذة الفئة من حاسبات الألعاب الإلكترونية الاحترافية.

تمتاز هذة الحقائب بعديد من اللمسات التي تهدف الى جعل التنقل بحاسب ثقيل الوزن سهل وآمن على الحاسب. تأتي الحقيبة بوزن خفيف..، نظرا لأن معظم هذة الحاسبات المحمولة ثقيلة الوزن بالأساس، مع هيكل مقوى ومدعم بشكل خاص لحماية الحاسب الثقيل من التلف اذا ما سقطت الحقيبة على الأرض، كما تضم حامل كتف مبطن للحد من الشعور بالوزن الثقيل عند الحركة.

تباع هذة الحقيبة بسعر 100 دولار أمريكي وتأتي بضمان مدى الحياة.



