فيسبوك تنقل ألعابها الفورية من ماسنجر إلى علامة التبويب فيسبوك للألعاب

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منذ إطلاقها في عام 2016، لم تجد ألعاب فيسبوك الفورية مكانًا لها، حيث إن كنتم تتذكرون، فقد بدأت في موجز الأخبار في تطبيق فيسبوك الرئيسي.

ومن ثم تم نقلها إلى علامة تبويب خاصة، ونهايةً تم احضارها على تطبيق ماسنجر بعد احضارها أيضًا إلى نسخة لايت.

ومع ذلك تحظى هذه الألعاب الفورية المجانية بشعبية مفاجئة بين المستخدمين.

حيث تشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 20 مليار جلسة لعب على مدار العامين الماضيين.

وعبر هذه السنوات القليلة، استمرت مكتبة الألعاب الفورية في النمو، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية مثل Pac-Man و Galaga و Space Invaders بالإضافة إلى الألقاب الشهيرة مثل Words With Friends و Uno.

ولعل السبب وراء هذا النجاح الكبير، يعود للطبيعة الاجتماعية للألعاب، فضلًا عن أن لديها دعم عبر الأنظمة المختلفة.

الآن، أعلنت الشركة عن نيتها نقل هذه الألعاب من تطبيق ماسنجر إلى تطبيقها الرئيسي وتحديدًا في علامة التبويب فيسبوك للألعاب “Facebook Gaming”.

وهذا الانتقال سيكون في عدة مراحل كما أشار المدير العالمي لشراكات الألعاب في الشركة “ليو أولب”، حيث أشار قائلًا:

“ابتداءً من هذا الصيف،لن تكون الألعاب الفورية قابلة للعب مباشرة في الإصدار الجديد من ماسنجر على نظام iOS”.

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واستكمل حديثه:

“لضمان الانتقال السلس، سيستمر اللاعبون في ماسنجر من الوصول إلى الألعاب من خلال تحديثات سلاسل المحادثات و البوتات، بينما تتحوّل اللعبة نفسها في تطبيق فيسبوك”.

ويرى الكثيرين، أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، حيث كما يعلم الجميع، أصبح تطبيق ماسنجر مليء بالميزات الغريبة نوعًا ما.

على أن يكون الهدف من هذه الخطوة واضح جدًا، وهو تحويل تطبيق ماسنجر إلى تطبيق أسرع وأخف وأبسط.

فضلًا عن نية الشركة تحويل الألعاب الفورية إلى تجربة مركزية على فيسبوك.

من ناحيته أيضًا، ستبدأ الشركة في الاختبارات الأولية لعملية النقل هذا الشهر.

وذلك لجمع الأفكار والتعليقات من المجتمع، والتقليل من الاضطرابات لكلٍ من المطورين واللاعبين.

وهنا أشار “ليو أولب”:

“سنقوم بإبلاغ اللاعبين وتوجيههم خلال خطوات للاستمتاع بالألعاب الفورية على فيسبوك، وسنستمر في مشاركة المزيد من التفاصيل حول انتقال النظام الأساسي والجداول الزمنية مع المطورين”.

أخيرًا، وعدت الشركة بأنها ستواصل الحفاظ على السياسات الحالية وتطبيقها، وكذلك استكشاف سياسات جديدة لضمان أن الألعاب ممتعة وآمنة لجميع اللاعبين.

