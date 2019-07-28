«سامسونج»: هواتف «آيفون» أعلى قيمة من «أندرويد»

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أعلنت شركة سامسونج عن فتح باب الحجوزات المسبقة لهاتفها الرائد القادم جالاكسي نوت (Galaxy Note 10) قبل أسبوعين تقريبًا من تاريخ حدث الإعلان عن الهاتف في 7 أغسطس، مما يتيح للمشترين الحجز المسبق للهاتف بالإضافة إلى توفير بعض الأموال.

وكشفت سامسونج عن أحد هذه الامتيازات، بحيث يمكن للمستخدم توفير ما يتراوح بين 200 دولار و600 دولار عند الحصول على هاتف (Galaxy Note 10)، والذي من المحتمل أن يبدأ من سعر 999 دولاراً، إذا قايض هاتفه القديم.

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وأطلقت سامسونج صفحة تُخبر العملاء بأنهم سيحصلون على رصيد فوري بقيمة 50 دولارًا للملحقات لأصحاب الأجهزة المؤهلة إذا قاموا بحجز الهاتف حتى 7 أغسطس، لكن يجب جراء ملحقات (Note 10) في الوقت نفسه مع شراء الهاتف للاستفادة من الخصم الإضافي.

وفي حال كنت ترغب في مقايضة هاتف آيفون أو جالاكسي أو بيكسل للحصول على هاتف (Galaxy Note 10)، فستعطيك سامسونج خصمًا يتراوح بين 200 دولار و600 دولار، اعتمادًا على الهاتف الذي تقايضه.

لكن الصفحة تظهر أن سامسونج تعتقد أن أجهزة آيفون تستحق سعرًا أعلى من أجهزة أندرويد، بما في ذلك أجهزتها، إذ يحصل كل جهاز آيفون صادر عام 2018 – (iPhone XR؛ و iPhone XS؛ و iPhone XS Max) – على خصم 600 دولار، وكذلك (iPhone X) لعام 2017.

