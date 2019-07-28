أبل تستعين بميزة أندرويد في أيفون 11

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استعارت شركة أبل الأمريكية بعض المميزات الفنية الجديدة من هواتف أندرويد، وذلك من أجل إصدار أحدث نسخ هاتفها الذكي الشهير أيفون في الأشهر القليلة المقبلة.

وحسب ما تم تسريبه عن هاتف أيفون 11 الجديد عبر موقع “أون ليكس”، فإن الشركة الأمريكية العملاقة ستزوده بوحدة كاميرا جديدة، بالإضافة إلى مستشعر أساسي ومُقرب.

وأشار الموقع إلى أنه تم تزويد الهاتف بجهاز تصوير بزاوية عريضة للغاية، وهي إمكانيات جديدة نسبيًا على شركة أبل الأمريكية.

وفي حال كان ذلك صحيحًا، فلن يوفر ذلك لهاتف أيفون 11 نظام الكاميرا الأكثر تنوعًا من أبل على الإطلاق فحسب، ولكنه سيساعد أيضًا الهاتف الذكي على اللحاق بمجموعة من منافسيه الذين يستخدمون نظام أندرويد مثل OnePlus 7 Pro و سامسونج Galaxy S10 اللذين يتميزان بالفعل بهذه التكنولوجيا.

