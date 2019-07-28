“نيوم” يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مشروع نيوم، عن حاجته إلى خريجين وخريجات للاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم في المشروع

وقال الحساب الرسمي لمشروع نيوم تبحث نيوم، أرض المستقبل، عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف، وذلك بانضمامهم إلى برنامج NEOM_GrOW

كما أشارت إلى أنه من يرغب في التقديم من خلال قسم التوظيف بموقع نيوم الإلكتروني

