وظائف إدارية في شركة نستله بالرياض والخبر

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أعلنت شركة نستله توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينتي الرياض والخبر، بالمسميات التالية (أخصائي الحساب الرئيسي، وتنفيذي تطوير قناة فئة المبيعات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي الحساب الرئيسي (Key Account Specialist) (الخبر):

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنة، ويفضّل في مجال التسويق.

– مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والعربية.

– يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

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2- تنفيذي تطوير قناة فئة المبيعات (Channel Category Sales Development Excutive) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (الأعمال التجارية، إدارة الأعمال) أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل أن تكون في مبيعات التجزئة.

– الخبرات التجارية في المبيعات أو المجال ذات صلة.

– مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والعربية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي الحسابات الرئيسية (Key Account Specialist) (الخبر):

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2- تنفيذي تطوير قناة فئة المبيعات (Channel Category Sales Development Excutive) (الرياض)

