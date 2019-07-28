سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة غدًا الأحد، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على مدن ومناطق المملكة الأحد: