توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة غدًا الأحد، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على مدن ومناطق المملكة الأحد:
كانت هذه تفاصيل خبر سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.