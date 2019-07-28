«بلدي الطائف» يبحث دعم الخدمات ويطلع على مشروعات الشمال

عقد المجلس البلدي لأمانة محافظة الطائف جلسته الخمسين بقاعة الاجتماعات في غرب الطائف، برئاسة صاطي بن ثواب العتيبي رئيس المجلس وحضور كل المختصين بالأمانة وأعضاء المجلس.

وبحث الاجتماع التقرير الشامل لإنجازات أمانة الطائف خلال الفترة من 1/12/1439هـ إلى 29/3/1440هـ، كما بحث طلب عضو المجلس البلدي بدر الوذيناني حول خطط ومشاريع أمانة الطائف بشمال المحافظة.

واستكمل المجلس مناقشة دعم مشروع الصحة العامة، بعد الاطلاع على الدراسة الكاملة والإجراءات التي اتخذتها الأمانة والمبررات التي رفعت للوزارة بشأن طلب الدعم.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي بن ثواب العتيبي أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على معالجة عدد من القضايا التي تمس المواطنين، واستمع إلى مطالب واحتياجات الأهالي من خلال اللجان المشكلة لمتابعة الاحتياجات.

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وناقش المجلس في جلسته الحالية المشاريع البلدية التي نفذتها الأمانة بالإضافة إلى المشاريع التي سيتم البدء فيها، وبحث مشاريع تتعلق بالصحة العامة والوقاية الصحية والمشاريع والخطط المستقبلية بشمال الطائف.

وبين أن المجلس ناقش خطة صرف النفقات المتعلقة بالمجلس واحتياجات لجان العمل بما يحقق التواصل الفعال والمباشر مع الأهالي والنزول الميداني على الاحتياجات والطلبات ومتابعة سير عمل الخدمات البلدية .

واطلع المجلس البلدي لأمانة محافظة الطائف على التعاميم الواردة للمجلس من الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية والعمل بما ورد فيها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الفعل البلدي لراحة السكان والتسهيل عليهم.