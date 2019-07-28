دقلو: جئت لجوبا استجابة لدعوة حكومة الجنوب للقاء الحلو

قال الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إنه جاء الي جوبا استجابة لدعوة من حكومة جنوب السودان للقاء برئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، لبحث وقف الحرب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عقب وصوله جوبا على رأس وفد رفيع من المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير.

وكان في استقباله بمطار جوبا مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، وفور وصوله إلى مطار جوبا توجه دقلو إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت،

ويتوقع أن يلتقي دقلو رئيس الحركة الشعبية، شمال عبدالعزيز آدم الحلو، إلى جانب بعض قيادات الحركات المسلحة .

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