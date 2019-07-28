

الطائف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أكملت إدارة المساجد بمحافظة الطائف, جميع التجهيزات والاستعدادات بميقات "قرن المنازل" على طريق (الطائف ـ السيل ـ مكة المكرمة)، وميقات "وادي محرم" على طريق (الطائف ـ الهدا ـ مكة المكرمة), من ناحية الصيانة والإنارة والنظافة والصوتيات وتجهيز المكاتب الخاصة باللجان العاملة بالميقات من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأوضح مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف المكلف عبدالرحمن الحارثي أن الإدارة استكملت التجهيزات كافة بمسجدي الميقات استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام عبر ميقاتي السيل الكبير, ووادي محرم ، مشيراً إلى تشكيل عدد من فرق العمل ذات العلاقة التي باشرت مهامها مبكراً, إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للجهات الحكومية المشاركة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في الميقاتين منها: الأمانة والصحة والأمن العام وهيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني وشركة الكهرباء.

وبيّن أنه سيتولى أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ إلقاء الدروس و الكلمات الوعظية وتوعية الحجاج والرد على أسئلتهم فيما يتعلق بمناسك الحج، إضافة إلى توزيع عدد من النشرات والكتيبات والأشرطة المسموعة التوعوية المتعلقة بنسك الحج على ضيوف الرحمن.

// انتهى //

07:33ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / ميقاتا السيل الكبير ووداي محرم أكملا استعدادتهما لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.