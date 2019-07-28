سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم مشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج ، مؤكدا في كلمة تأبينه أن الفقيد شكل مثالا رائعا ونموذجا حضاريا رائدا لجيل القادة العظماء الذين أنجبتهم تونس على مدار العقود الماضية، معزيا الشعب التونسي في فقيد الأمة العربية الرئيس السبسي، مشيرا إلى أن تونس وليبيا شعب واحد في بلدين.

وتابعت القصف الجوي بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق على العديد من المواقع ، مفيدة أن سلاح الجو التابع للجيش نفذ عدة ضربات جوية على القاعدة الجوية ومصراتة وفي طريق المطار وذلك ردا على القصف الجوي لقاعدة الجفرة العسكرية وتدمير مخزن للأسلحة والذخيرة من قبل قوات الوفاق .

وتطرقت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي السبسي، تناولا مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس، موضحة أن الرئيس الفرنسي جدد رفضه الكامل مهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، وأكد ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع المبعوث الأممي غسان سلامه، على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي، مبينة أن الاجتماع تناول جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية.

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07:27ت م

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