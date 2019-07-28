

الطائف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم غد درسًا بعنوان " الدروس المستفادة من الحج " للشيخ سعيد محمد الزهراني ، عقب صلاة المغرب بجامع نجم بالمكيرش .

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

07:19ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / تعاوني الحوية يقدم درسًا بعنوان " الدروس المستفادة من الحج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.