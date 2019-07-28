بالصور: إسدال الستار على ملتقى حكيم الحديقة بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

اختتم مساء أمس السبت ملتقى ألوان الصيفي الثاني بحديقة الفيصلية بالحوية شمال الطائف والذي تنظمه لجنة التنمية بالسيل بالتعاون مع أمانة الطائف وبدعم من أوقاف العضيبي وذلك بحضور مشرف لجان التنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف الاستاذ بدر الجعيد ورئيس مجلس لجنة التنمية الأهلية بالسيل الاستاذ بندر العتيبي وجمع من السياح والزوار والمتنزهين وأعضاء لجنة التنمية بالسيل.

وشهد الحفل الختامي حضورًا كبيرًا من الزوار، اكتظت بهم جنبات الحديقة، وبدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل الاستاذ بندر العتيبي الذي رحب بضيوف الحفل ثم تطرق خلالها عن شرح لفكرة الملتقى وأهدافه.

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مضيفًا أن الملتقى أستمر طوال ١٤ يومًا من انطلاقته، استهدف الأطفال من سن 6 سنوات وحتى 12 سنه وتجاوز عدد الحضور 10 ألاف مستفيد، في جميع الأركان المصاحبة له من حكيم الحديقة وركن الرسم ومسرح الفعاليات.

مؤكداً أن هدف هذا الملتقى هو تعزيز قيمتي المواطنة والمسؤولية لدى أبنائنا الاطفال من خلال تقديم عدد من البرامج التي تعزز هذه القيم للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتوالت فقرات الحفل بدايةً بعرض مرئيًا عن الفعاليات التي اقيمت خلال الملتقى منذ انطلاقته ثم مشاركة انشادية للطالبة جليلة المشجري وفي نهاية الحفل كرم مشرف لجان التنمية بالطائف ورئيس مجلس لجنة التنمية بالسيل الفائزين الثلاث في مسابقة الالقاء حيث حصل على المركز الأول الطفل : محمد الأحمري

والمركز الثاني الطفلة : جليلة المشجري

والمركز الثالث الطفلة : تسنيم العمري

كما تم تكريم الداعمين والمشاركين في الملتقى وهم :أوقاف العضيبي ، أمانة محافظة الطائف ، الاستاذة مها العتيبي بالاضافة للجان العاملة .