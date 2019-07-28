رياضي / أبرار بخاري تحقق الميدالية البرونزية في بطولة الحسن المفتوحة للتايكوندو بالأردن



الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

حققت لاعبة

ونالت بخاري الميدالية البرونزية لوزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها أمس على لاعبة المنتخب الإماراتي، لتحصد ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها بعد البرونزية التي حققتها في البطولة العربية ١١ للتايكوندو بالمغرب.

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06:06ت م

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الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسحققت لاعبة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019 المقامة حالياً بالأردن والمصنفة من الاتحاد العالمي للعبة.ونالت بخاري الميدالية البرونزية لوزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها أمس على لاعبة المنتخب الإماراتي، لتحصد ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها بعد البرونزية التي حققتها في البطولة العربية ١١ للتايكوندو بالمغرب.//انتهى //06:06ت م0006

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