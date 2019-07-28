الجوازات السعودية | الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1440 بالمملكة العربية السعودية

يوالي الكثير من سكان المملكة السعودية اهتماماً كبيراً بالبحث عن كل ما يتعلق بالجوازات السعودية، ومن أبرز ما يتم البحث عنه هو الاستعلام عن إقامة وافد 1440 فبالكاد كثر البحث عنه وبات ملحوظاً للغاية على محركات البحث، هذا ونقدم لكم أعزاءنا القراء منصة أبشر للجوازات السعودية الذي يقدم العديد من الخدمات بهدف التيسير على الجميع.

التأكد من صلاحية الإقامة :

الآن من خلال منصة أبشر للجوازات يمكنكم التأكد من صلاحية الإقامة والاستعلام عن هوية أي مقيم داخل أراضي المملكة، فضلاً عن معرفة رسوم تجديد الإقامة وسدادها، فقط يمكنكم تحقيق ذلك من خلال الدخول على منصة “أبشر” لتتمكنوا من الاستعلام عما تريدونه، كل ما عليك فقط هو كتابة رقم الإقامة الخاص بالوافد، وملء كافة البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لذلك، ومن ثم الضغط على كلمة تأكيد الاستعلام لتتمكنوا من الاستفسار عن كل التفاصيل المتعلقة بالوافدين داخل المملكة.

الاستعلام عن إقامة وافد 1440 :

بعد إجراء الخطوة السابقة ستظهر لكم على الفور كافة البيانات المتعلقة بالوافد، من أبرزها الاستعلام عن صلاحية جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالإضافة للاستفسار عن التاريخ الذي تنتهي فيه الإقامة حتى يتمكن الفرد من تجديدها، فضلاً عن معرفة موعد تجديد الإقامة.

كل هذه الخدمات تقع ضمن عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، ومن أبرزها الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة الخاص بالوافد عبر منصة ابشر الجوازات والخاص بوزارة الداخلية السعودي.