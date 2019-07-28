بالفيديو.. سفير خادم الحرمين في ماليزيا يتفقد خدمات «طريق مكة»

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود حسين قطان، بجولة تفقدية للوقوف على سير خدمات مبادرة «طريق مكة» في مطار كوالالمبور الدولي.

وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر»، بثت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، مقطع فيديو، يُظهر جولة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، أثناء تفقده خدمات مبادرة «طريق مكة»، وكذلك اطلاعه على سير عمل المبادرة والإجراءات التي تنفذ من أجل خدمة الحجاج الماليزيين وتسهيل سفرهم إلى المملكة.

ورافق السفير قطان في زيارته مدير عام مطارات كوالالمبور ونائبه، وشاهد الجميع الخدمات التي يقدمها القائمون على مبادرة «طريق مكة» منذ انطلاقها في ماليزيا هذا العام حتى الآن؛ من أجل تسهيل سفر الحجاج الماليزيين في وقت قياسي.

والتقى السفير محمود قطان خلال الزيارة بعدد من الحجاج الماليزيين الذين أنهوا إجراءات السفر، وتوجهوا إلى الطائرة التي ستقلهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على إحدى رحلات الخطوط الماليزية.

واستمع السفير- كذلك- إلى انطباعات الحجاج الذين عبروا عن سعادتهم بهذا العمل النوعي، الذي خفف عليهم عناء إجراءات السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج، كما قام بتوديعهم قبيل سفرهم، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع حجهم وسعيهم.