طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وصدور نتائج الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019

حساب المواطن هو النظام الذي اطلقته الحكومة السعودية منذ عدة أشهر وذلك للاهتمام بالمواطنين السعوديين ممن هم في حاجة للدعم، فيعاونهم في مواجهة ظروف الحياة الصعبة وتخطيها نظراً للتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المنطقة في الآونة الأخيرة، وهذا ونقدم لكم طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وموعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن فيما يلي.

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن :

من هنا، يمكنكم قراءنا الأعزاء من المملكة العربية السعودية التسجيل في برنامج حساب المواطن بسهولة ويسر، والجدير بالذكر أن حساب المواطن قد نشر تغريده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن فيه عن صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019 ، وذلك من أجل التحقق من الأهلية، واضافوا بأنه سيتم صرف الدفعة 21 يوم 10 من الشهر القادم.

خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية :

على صعيد آخر، يقدم الموقع الرسمي خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية حيث يتيح للمواطن إمكانية الاستفادة من كل الخدمات المقدمة للدعم، هذا وأعلن حساب المواطن مسبقاً بأن صرف الدعم يكون يوم 10 من كل شهر، وإليكم خطوات التسجيل في حساب المواطن :

• أولاً، يمكن الدخول من هنا على رابط حساب المواطن للتحقق من الأهلية.

• بعد ذلك يتم إدخال كل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية والهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها.

• حال القبول، سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك.