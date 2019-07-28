طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية عبر منصة أبشر absher.sa

يتساءل الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال نطام أبشر الإلكتروني، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية بالمملكة عن توفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها وذلك من خلال منصة أبشر التي نقدم لكم رابطها فيما يلي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر :

الجدير بالذكر أن القائمين على خدمات منصة أبشر قد اعلنوا بشكل نهائي بأنه قد تم فصل خدمات المنصة التي يتم تقديمها للأفراد عن الخدمات الأخرى التي تتاح للشركات والمؤسسات.

في الآونة الأخيرة، تم أجراء العديد من التطورات في مجال الخدمات الإلكترونية التابع للمملكة العربية السعودية، ومن ضمنها إمكانية الاستعلام عن الخدمات المرورية برمتها عبر منصة أبشر الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال الرابط الآتي، هذا ويحتاج المواطن السعودي إلى تحضير عدة بيانات تمكنه من الاستعلام عن المخالفات المرورية في اي وقت مثل رقم بطاقة الهوية ورقم لوحة السيارة ورخصة تيسير السيارة والتي يتم ترخيصها من قبل وزارة الداخلية السعودية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية على أبشر :

• في بداية الأمر، يجب عليك الدخول لمنصة أبشر من خلال هذا الرابط، ومن ثم يتوجب عليك اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

• بعد ذلك يتم كتابة رقم اللوحات الخاصة بالسيارة والضغط على الاستعلام عن الخدمات المرورية الخاصة بالسيارة، ومن ثم تظهر لك المخالفات المرورية والمبالغ المالية المطلوب سدادها.