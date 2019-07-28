Enquiry رابط استعلام صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ عن شهر ذو القعدة و كيفية التسجيل...

ننقل لكم وبتغطية مستمرة أخبار المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة في المملكة العربية السعودية، وموعد صرفها وكيفية الإستعلام عن الإستحقاق الفعلي لها، كما نتابع كيفية التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة، والفئات المستحقة لها، المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وتعد المساعدة المقطوعة واحدة من الخدمات التي أتاحتها المملكة العربية السعودية من أجل توفير مشقة العناء على المواطنين السعوديين بالمملكة، حرصا منها على مساعدة المواطنين لاجتياز ظروف الحياه الصعبة.

ويتم الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الدخول على الرابط الرسمي للتسجيل ثم ادخال رقم الطلب والذي تم الحصول عليه عقب التسجيل، وسيتم التحقق من الإسم فقط في حالة توافر شروط الإستحقاق.

المساعدة المقطوعة

أطلقت المملكة السعودية برنامج المساعدة المقطوعة لمواطنيها داخل المملكة عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا من خلال مساعدة مالية مقطوعة، يتم صرفها طبقا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها، والتي تثبت أهلية الشخص المتقدم بالطلب وحقه في الحصول على المساعدة المقطوعة.

وتعد المساعدة المقطوعة واحدة من أهم البرامج الإجتماعية التي تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحقيقها، والتي تستهدف تنفيذ مستهدفات برنامج التحول الوطني 20120، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق المزيد من البرامج الإجتماعية والتي تخدم المواطن السعودي.

ويتم صرف المساعدة المقطوعة بناءا على حالة البحث المقدم والأسر الأكثر احتياجا، فليس كل من تقدم للحصول على المساعدة المقطوعة له الحق في الصرف ولكن تصرف لمن هو دون المستوى المعيشي.

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ونتابع معكم آخر المستجدات بشأن المساعدة المقطوعة، حيث يتم ايداع المبالغ المستحقة من المساعدة المقطوعة في الحسابات البكية للأفراد والأسر الأكثر فقرا واحتياجا والتي تتضمن أيضا مبالغ للإعانة على غلائ المعيشة، ومبالغ لتسديد فواتير الكهرباء.

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440

يتم الإستعلام عن مدى أحقية الفرد في الحصول على المساعدة المقطوعة بعد دراسة الطلب المقدم للهيئة وفحصه، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، على أن يتم كتابة رقم السجل المدني الخاص به.

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شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

من أجل التسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة والحصول على الدعم المالي المقدم لابد من توافر مجموعة من الشروط والتي تتمثل في الآتي:

بلوغ المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 35 عاما.

مرور عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي.

الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة دون غيرهم من الفئات الأخرى.

30 ألف ريال سعودي يمثل الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة.

يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري الذي تتقاضاه الأسرة وعلى عدد أفرادها.

حالات الطلب في المساعدة المقطوعة

عند الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على المساعدة المقطوعة تظهر هناك عدة مصطلحات وتفسر كما يلي: “طلب” تعني أن الطلب تم تقديمه للمكتب المسؤول بالفعل.

” مدخل البيانات” تعني أن الطلب قيد الفحص والتحري للتأكد منه.\

” مراجع” تعني أن الطلب قيد المراجعة، والتي تستغرق من شهر إلى شهرين.

” منتظر” تعني أن الطلب في حيز الانتظار، وعلى الشخص أخذ القرار بصرف المساعدة من عدمها في غضون يوم أو يومين.

“قائم” تعني أن الطلب تم الموافقة عليه بشكل نهائي، وسيتم ايداع مبلغ المساعدة المقطوعة في حساب الشخص.

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