“هنا” خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر من وزارة الداخلية السعودية

منصة ابشر هي عبارة عن موقع إلكتروني أنشأته وزارة الداخلية السعودية والهدف منه هو تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين وإلى الشركات السعودية الكبرى ورجال الأعمال، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع هو خدمات المرور وخدمات الجوازات والحصول علب تصاريح السفر وسداد مخالفات المرور بشكل إلكتروني، وهنا نتحدث عن المخالفات المرورية والاستعلام عنها من خلال منصة أبشر.

خدمة المخالفات المرورية على موقع أبشر :

يقدم لكم موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية وفي مقدمتها خدمة سداد المخالفات المرورية، وهناك عدداً من الخدمات الأخرى :

• خدمات المركبات مثل إضافة مستخدم للمركبة وتجديد استمارة.

• خدمة تجديد رخصة القيادة.

• خدمة تفويض مستخدم فعلي.

• الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية :

• اولاً، يجب الدخول على موقع أبشر من خلال هذا الرابط، ومن ثم عليك باختيار خدمات الأفراد.

• وبعدها يتم اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ومن ثم يتوجب على الفرد إدخال كل بيانته بشكل كامل كرقم الهوية وغيرها.

• يمكن اختيار طريقة السداد المناسبة للمواطن، سواء كانت إلكترونية أو عن طريق المكاتب التابعة لوزارة الداخلية.

هنا يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر :

من خلال هذا الرابط يمكنكم الدخول لمنصة أبشر لتتمكنوا من الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة ويسر كما اوضحنا لكم مسبقاً، حيث أشاد عدد كبير من المواطنين بهذه الخدمة نظراً لقيامها بتسهيل مهمة الاستعلام عن المخالفات ومعرفة كل التفاصيل عن هذه المخالفات دون الذهاب إلى المصالح الحكومية.