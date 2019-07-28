قياس “القدرات العامة” ورابط تسجيل اختبار القدرات العامة بالمملكة العربية السعودية

نوافيكم أعزاءنا القراء بآخر الأنباء بالمملكة السعودية حيث أفصح المركز الوطني للقياس والتقويم والتابع لهيئة التعليم والتدريب السعودية بأن باب التسجيل في اختبار القدرات الهامة قد تم افتتاحه أمام كل الطلاب، على أن يكون ذلك للفترة الأولى والثانية لعام 2020-2019 لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة وما يماثلها، وهنا نتابع معكم أعزاءنا القراء كل التفاصيل المتعلقة بنظام قياس فيما يلي.

نظام قياس القدرات العامة 1441 :

من جانبه، أعلن مركز قياس الإلكتروني عن موعد افتتاح باب التسجيل في اختبارات قياس القدرات العامة “ورقي” للفترة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العتمة وما يعادلها، وبالكاد تم افتتاح باب التسجيل منذ يوم الإثنين الماضي الموافق 22 من سبتمبر ومن المقرر لها الاستمرار حتى الاول من سبتمبر الجاري، وذلك بالنسبة لمراحل التسجيل المبكر والمتأخر، والدي ينتهي قبل موعد عقد الاختبارات بحوالي 48 ساعة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسئولي المركز الوطني للقياس بأن اختبار القدرات العامة “ورقي” لطالبات الثانوية العامة وما يعادلها سيبدأ في 27 من شهر يوليو الجاري، لينتهي في الأول من سبتمبر2019، ومن المنتظر أن تكون فترة التسجيل المتأخر لها قبل موعد عقد الاختبار بحوالي 48 ساعة.

رابط التسجيل قياس في اختبارات قياس القدرات :

من خلال هذا الرابط، يمكنكم طلابنا الكرام التسجيل في اختبارات قياس القدرات العامة، وبمجرد الدخول على الموقع ستجدون شرحاً مفصلاً من فريق الدعم الفني الخاص بموقع المركز الوطني للقياس، فبادروا بالدخول لموقع قياس الإلكتروني وذلك لتضمنوا دخول الاختباران المتعلقان بالقدرات العامة 2019.