السعودية اليوم / الكبسولة الفضائية "دراجون" تصل إلى محطة الفضاء الدولية



واشنطن 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

ذكرت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) أن كبسولة الشحنات الفضائية "دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس" التحمت بنجاح اليوم بمحطة الفضاء الدولية.

والتحمت دراجون بالجانب المواجه للأرض من وحدة هارموني بالمحطة في الساعة 1201 مساء (1601 بتوقيت جرينتش).

وبعد وصول الكبسولة غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، استخدم رائد الفضاء نيك هيج الذراع الآلية للمحطة لحملها، ثم تولت وحدات التحكم في الطيران في مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس العمليات وسحبتها إلى وحدة هارموني، ومن المتوقع أن يتم فتح بابها غدًا الأحد.

وتحمل المركبة الفضائية 2200 كيلوجرام من الإمدادات، بما في ذلك مواد غذائية ومواد لنحو 250 تجربة علمية.

وتم إطلاق الكبسولة أمس الأول الخميس من "كيب كانافيرال" في فلوريدا على متن صاروخ من طراز "فالكون 9".

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