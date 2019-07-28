السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان الخيمة التسويقية بعيون الجواء



عيون الجواء 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

انطلقت فعاليات وبرامج مهرجان الخيمة التسويقية "صيفنا أجمل " بمحافظة عيون الجواء مساء اليوم في منتزه الوطن بالمحافظة، حيث سيقدم المهرجان فعاليات متنوعة لأهالي المحافظة وزوارها على مدى ٤٥ يوماً .

وأكد رئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء بن ماضي الحربي أهمية المشاركة بمثل هذه الفعاليات الاجتماعية وتفعيلها لشرائح المجتمع، و بذل المزيد من الجهد وفق رؤية واهتمام سمو أمير منطقة القصيم ومحافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف، مشيراً إلى أن المهرجان سيقدم من خلاله أحدث الفعاليات والبرامج التي تواكب تطلعات المجتمع ليظهر المهرجان بشكل مميز يعكس أهمية الترفيه والسياحة بالمنطقة، مؤكداً حرص بلدية عيون الجواء على تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان .

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02:21ت م

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