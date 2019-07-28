السعودية اليوم / مصرع 15 شخصًا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو



واغادوغو 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في قرية ديبلو بمقاطعة بيسيلا شمال بوركينا فاسو.

وقال الحاكم كازيمير سيغيدا في بيان "توغل مسلحون مجهولون الليلة الماضية في قرية ديبلو، مطلقين النار على السكان مما أدى إلى مقتل 15 شخصًا".

وأضاف فرّ معظم سكان قرية ديبلو إلى المدن المجاورة مثل بيسيلا وبارسالوغو.

وتتعرض بوركينا فاسو منذ أربع سنوات لهجمات إرهابية متكررة، زادت حدتها ودمويتها تدريجيًا، وأسفرت عن مقتل 500 شخص منذ عام 2015 م.

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