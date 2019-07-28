شكرا لقرائتكم خبر عن 96 مركزاً صحياً في جدة بلا صيانة ولا نظافة.. رواتب العمالة تأخرت! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة) h- علمت "الخليج 365" أن عمال شركة صيانة نظافة المراكز الصحية في جدة توقفوا عن العمل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم، ما يؤثر بشكل مباشر في عمل 96 مركزاً صحياً في جدة. هذه الشركة هي المقاول الوحيد لأعمال الصيانة والنظافة في المراكز الصحية. وأوضحت «صحة جدة» لـ«الخليج 365» أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وتوجيه إنذار للمقاول في ما يخص توقف عمالته عن العمل، وتأخر صرف رواتبهم. وتتواصل الجهود لإيجاد الحلول العاجلة. وتم دعم المراكز الصحية من خلال عدد من المواقع الصحية لتغطية سير العمل.

علمت "الخليج 365" أن عمال شركة صيانة نظافة المراكز الصحية في جدة توقفوا عن العمل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم، ما يؤثر بشكل مباشر في عمل 96 مركزاً صحياً في جدة. هذه الشركة هي المقاول الوحيد لأعمال الصيانة والنظافة في المراكز الصحية. وأوضحت «صحة جدة» لـ«الخليج 365» أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وتوجيه إنذار للمقاول في ما يخص توقف عمالته عن العمل، وتأخر صرف رواتبهم. وتتواصل الجهود لإيجاد الحلول العاجلة. وتم دعم المراكز الصحية من خلال عدد من المواقع الصحية لتغطية سير العمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.