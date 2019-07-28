NEOM..ساحرة المدائن «أتمتة» كاملة.. ومحاكم مستقلة.. وروبوتات منزلية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أنها اطلعت على 2300 صفحة من الوثائق السرية التي أعدها المستشارون في مجموعة بوسطن للاستشارات، وشركة ماكينزي وشركاه، وأوليفر وايمان، وهي تقدم أدق التفاصيل المتعلقة بما ستكون عليه مدينة «نيوم» شمال غرب

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أنها اطلعت على 2300 صفحة من الوثائق السرية التي أعدها المستشارون في مجموعة بوسطن للاستشارات، وشركة ماكينزي وشركاه، وأوليفر وايمان، وهي تقدم أدق التفاصيل المتعلقة بما ستكون عليه مدينة «نيوم» شمال غرب السعودية ، التي يجري إنشاؤها بكلفة تبلغ 500 مليار دولار، على 10 آلاف ميل مربع. وطبقاً للخطط فإن سكان نيوم من مبدعي التكنولوجيا سيذهبون لأماكن عملهم على متن طائرات أجرة مُسيَّرة، بينما ستقوم روبوتات بتنظيف منازلهم. وستُخرِج نيوم وادي السيليكون الأمريكي من ريادته للتكنولوجيا، وستكون بديلاً من هوليوود في الترفيه، وبديلاً من الريفيرا الفرنسية كمكان للتمتع بالعطلات. وستوجد في نيوم محاكم طورتها شركة لاثام آند واتكنز للمحاماة ستكون مستقلة لكنها تعمل وفقاً لأحكام الشرع. وطبقاً لإحدى الوثائق، فإن نيوم ستقوم على «الأتمتة» بالكامل. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» نظمي النصر قوله: إن المدينة تقوم بالضرورة على توجهات مستقبلية. وأكد استمرار أعمال التشييد في «نيوم» .

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