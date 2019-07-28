شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: من يشكك في جهود السعودية للحجاج.. لديه أغراض سياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها السعودية، لضيوف الرحمن لديه أغراض سياسية بحتة للضرر في سمعتها، مبينا أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم علم اليقين، أن كل ما يزعمونه عار من الصحة، ويعلمون ماذا تقدم السعودية في كل موسم حج.

وشدد في حوار تلفزيوني مع قناة الإخبارية السعودية، أن كل من جاء يبحث عن أي تقصير لجهود السعودية تجاه الحجاج، لا يعود إلا بالثناء والشكر لنا على ما نقدمه، وقال «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عود الجميع على بذل قصارى الجهد على راحة خدمة حجاج بيت الله الحرام»، لافتا إلى أن المملكة تنفق المليارات لإنجاح موسم الحج، وقال «نفخر ونعتز بخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام».

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وبين الأمير خالد الفيصل أنه طلب من المسؤولين عن خدمة الحجيج ضرورة الابتسامة في وجه الحاج.

وأشار إلى أن هناك مليارات الريالات تنفق في مشاريع في المشاعر المقدسة كل عام؛ منها مشاريع المياه والكهرباء، وبعد غد «الثلاثاء» ندشن مشاريع كهربائية في المشاعر المقدسة بقيمة 1.2 مليار ريال.

وقال جميع مشاريع مكة المكرمة تصب في خدمة المشاعر المقدسة، وتوجه السعودية الكامل أن تجعل من مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعاً عصريًاً ومستقبليًاً للمدينة الحضارية للعالم، مضيفا «آمل أن أرى المشاعر المقدسة كلها، تعمل إلكترونيا بالكامل». وحول دور لجنة الحج المركزية، قال الأمير خالد الفيصل إنها تجتمع بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، لتقييم الخدمات التي قدمت خلال الموسم، وتستمر في اجتماعات دورية حتى بداية موسم الحج الجديد.