شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن متعب وتركي بن محمد بن فهد يشاركان في تشييع جثمان السبسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ونقلا خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بحضور عدد من رؤساء الدول، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وللشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وكان الأميران الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وتركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وصلا في وقت سابق إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي. وكان في استقبالهما في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.