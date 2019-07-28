شكرا لقرائتكم خبر عن مليون وجبة هدية «طيبة» لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

بدأت إدارة مشروع هدية المدينة للزائرين والحجاج التابع لجمعية مستودع المدينة الخيري، في تعبئة وتوزيع أكثر من مليون وجبة وعبوة ماء لموسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها الجمعية لإكرام ضيوف الرحمن.

وكشف المشرف العام للمشروع فايز بن طالب الأحمدي أن المواقع المخصصة لاستقبال القادمين إلى المدينة والمغادرين تشهد إقبالا كبيرا من الحجاج حيث تم توزيع أكثر من ٧٠ ألف وجبة خلال الأسبوع الأول من موسم الحج للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها على طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة ومحطة قطار الحرمين ومدينة حجاج البر بالمدينة ومدينة الحجاج بخيبر وساحات المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الأحمدي أن الجمعية قدّمت خلال الأعوام السابقة العديد من المشاريع الخيرية التي نالت استحسان قاصدي المسجد النبوي الشريف واستطاعت عبر مشاريعها المختلفة التي أشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة ومدربة على مرونة التعامل مع مختلف الثقافات واللغات.