شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ الحديثة يستقبل طلائع حجاج الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وصلت إلى منفذ جمرك الحديثة الحدودي مساء أمس (السبت)، طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأردن، وكان في استقبالهم رئيس مركز الحديثة جريد صالح الجريد والمدير العام لجمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، وتم الترحيب بهم وتهنئتهم بسلامة الوصول وتقديم المصاحف والوجبات الجاهزة والمياه والعصائر لهم وكافة الخدمات حتى إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

وكان أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز تفقد في وقت سابق منفذ الحديثة واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، ووجه جميع الأجهزة الحكومية بتقديم كافة التسهيلات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن.