عروض هايبر بنده الأسبوعية وخصومات رائعة حتى الأربعاء 31 يوليو

تقدم عروض هايبر بنده هذا الأسبوع العديد من التخفيضات، والتي تتواجد فقط في الهايبر دون الفروع الأخرى لشركة التجزئة بنده، لذلك على العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الخصومات الرائعة التوجه مباشرة إلى الهايبر، وسوف نضع لكم هنا جميع تلك العروض والتي أتت في 52 صفحة منها 14 صفحة لخصومات الهايبر فقط، وحملت شعار “أفضل قيمة على الإطلاق”، وشملت ملابس رجالي ونسائي وأطفال وشباب ومنها بلوزات حريمي بدون أكمام بسعر 9 ريال سعودي، وبنطلون جينز رجالي بقيمة 19 ريال، وتي شيرت أولادي وبناتي، كذلك حقائب السفر بتشكيلاتها المتنوعة وبأسعارها المُخفضة ووسائد وأطقم أسرة وأغطية.

عروض هايبر بنده من 25 إلى 31 يوليو

شملت العروض أيضًا عددًا من الأجهزة الكهربائية مثل مكانس شارب وكليك أون ومكاوي بخار ماركة كوناير ومبردات مياه، ومكيفات وثلاجات وأفران بالكهرباء والغاز وبالأشعة تحت الحمراء وغلايات فيليبس، هذا بالإضافة إلى بعض الأجهزة الرياضية مثل المقاعد والمشايات ورفع الأثقال والدمبلز وتمارين اليوجا ولعبة الطاولة، كذلك الأحذية الرياضية والساعات التي تنظم النفس وتقيس معدلات الحرق، احتوت عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع كذلك الشاشات والهواتف الذكية بماركات مختلفة، مثل دورا وهاس وتوشيبا وسكاي ورث ونيكاي وشواحن وملحقات الهواتف المختلفة وحواسيب محمولة، كل ذلك يتضح من 14 صفحة خاصة فقط بالخصومات على المنتجات المتوفرة في الهايبر.

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كذلك يمنكم الإطلاع على بقية العروض والمتاحة في كل فروع بنده بما فيها الهايبر من خلال هذا الموضوع هنا