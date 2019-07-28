، شاهد .. ناشطون سعوديون وأردنيون في التنمية الريفية يتحالفون لتنمية 3 محافظات و300 أسرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الفريدي": توعية المزارعين والمجتمعات المحلية من ضمن الأهداف

قام ناشطون في التنمية الريفية بالسعودية والأردن بالتحالف للاستفادة من الأراضي الزراعية من خلال تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، خاصة دور المرأة التي تساعد على توفير الحاجات الأساسية لسكان الريف. وتم خلق ثلاث وجهات سياحة ريفية زراعية جديدة ومميزة في ثلاث محافظات، هي السلط وجرش وعجلون.

وتعتبر التنمية بشكل عام، والتنمية الريفية والزراعة المستدامة وتنمية اقتصاد المناطق والمجتمعات الريفية بشكل خاص، من أهم القضايا التي تشغل فكر الباحثين بعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة في الوقت الحاضر، بل يتعدى ذلك إلى صنّاع القرار في القطاعَيْن العام والخاص والقطاع التعاوني؛ لأن التنمية الريفية هي حجر الزاوية التي تسعى الكثير من الحكومات المتقدمة إلى تفعيلها من أجل تطوير الحياة في الريف، والتحسين من نوعيتها، وتقديم الدعم الاقتصادي للأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفية.

وميدانيًّا أُقيمت تجربة لمتخصصين في "المرج" للتنمية والتدريب، و"احجز زراعي" من خلال العمل والتعاون بإدارة المنح المالية من الجهات المانحة العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الكندية.. وغيرها من المنظمات العالمية من أجل إيجاد مجتمعات ريفية مستدامة، وخلق وجهات سياحة زراعية جديدة في العديد من محافظات الأردن عن طريق التنمية والتدريب للمزارعين في مناطقهم ومزارعهم، وتنمية الأرياف.

وجرى تأهيل وتدريب أكثر من 30 مزرعة وبيتًا ريفيًّا، وإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة، تستقبل العديد من المواطنين وزوار الأردن. وقد تحقق من خلال هذا الحراك تنمية ريفية وزراعة مستدامة في تلك المحافظات الثلاث، كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة، وهي كالآتي:

الأثر الوطني

إيجاد ثلاث وجهات سياحية جديدة مخصصة للسياحة الريفية، لم تكن موجودة من قبل، يستفيد منها أصحاب الشركات السياحية، وزارة السياحة، المدارس، الجامعات، أصحاب الشركات العامة والخاصة، الأندية والعائلات الأردنية للترفية عن أنفسهم.

الأثر الاقتصادي

- تشغيل ذاتي في المزارع لأكثر من 300 عائلة.

- زيادة الدخل للمزارعين لنسبة تصل إلى 60 %.

- زيادة رقعة المساحات الزراعية والمحافظة عليها واستغلالها بالزراعة.

- زيادة أعداد خلايا النحل لإنتاج العسل والمنتجات الأخرى من 18 خلية إلى أكثر من 1500 خلية.

- زيادة عدد الحيوانات الداجنة من الأغنام والطيور من 100 إلى 3000.

- زيادة الإنتاج البيتي والاهتمام بعملية التغليف والتعليب وفحص المنتج للتسويق، وذلك بإنتاج وتطوير أكثر من 60 صنفًا غذائيًّا منوعًا.

- زيادة عدد الزوار من المدن للمناطق الريفية بمتوسط تجاوز 10 آلاف زائر خلال العام.

- العمل على تطوير المنتجات الغذائية التقليدية وتحسينها لدخول أسواق جديدة.

- تنوع الزراعة، والعمل على زراعة نباتات ذات قيمة مضافة للتصنيع، وذلك بإدخال 3 أنواع جديدة.

- تغيير نمط الفكر التقليدي للخروج بنمط فكر ابتكاري بالزراعة، وتطوير المنتج، وإتاحة الفرص أمام المرأة للعمل.

الأثر الاجتماعي

- تمسك المزارعين بالأرض والعودة للزراعة.

- إبراز دور المرأة في الزراعة، والمحافظة على الموروث الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والحرف التقليدية، ودورها بتطوير المنتجات جميعها. ويقوم على خدمات وأنشطة الوجهات الثلاث نساء من عمر 16 عامًا حتى 60 عامًا، وعددهن يصل إلى 250 سيدة.

الأثر البيئي

- تشجيع القطاع الخاص من مالكي المزارع بإنشاء نُزل بيئية، والمحافظة على البيئة.

- تشجيع المزارعين على إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في عمليات البناء والديكور.

- إعادة التدوير من أجل زيادة الدخل.

- المحافظة على المياه واستعمال الحصاد المائي.

- المحافظة على البيوت التراثية من الحجر والطين وترميمها؛ لتكون متاحف صغيرة أو وحدات سكنية ريفية.

الأثر الزراعي

- تحسين الكثير من الممارسات الزراعية وتصنيع وتقديم المنتجات الزراعية بطرق ابتكارية.

- استغلال المناطق الخالية من الزراعة وزراعتها بالأعشاب العطرية والنباتات الطبية.

- زيادة العمل والتعاون بين المزارعين وتبادل الخبرات.

- زيادة العمل والتعاون بين مراكز الأبحاث الزراعية والمزارعين.

- توعية المزارعين بالمزروعات ذات الأثر الاقتصادي الجيد.

- الاستفادة من المواسم الزراعية.

- إقامة المهرجانات الزراعية.

من جانبه، قال راضي الفريدي، الرئيس التنفيذي لـ"صناع السياحة": إيمانًا من فريق صنّاع السياحة وشركائه في "المرج" للتنمية والتدريب، و"احجز" زراعي للاستشارات التسويقية Bookagri بوك أقري في المملكة الأردنية بأهمية تنمية المجتمعات الريفية والزراعة المستدامة، ودورها في مستقبل العديد من الأعمال التنموية بالمناطق الريفية؛ وذلك لما تتمتع بها المجتمعات المحلية الريفية بالعديد من المقومات من أراضٍ زراعية وأيدٍ عاملة ومياه الري وتربة خصبة، تمكنها من الاضطلاع بالدور الأكبر في مختلف مراحل النمو والتنمية نسبة لما يفيض به الإنتاج الزراعي والحيواني، حرص الشركاء على بحث سبل العمل والتعاون، وتوقيع مذكرة تفاهم، تساعد في تقديم الكثير من البرامج والاستشارات وورش التدريب التي تساعد في تجاوز الكثير من التحديات الثقافية (تقاليد / معتقدات / قيم)، واجتماعية (نظام الملكية / العائلة / الثقافة)، وتحديات مادية وبيئية ممثلة بقلة المادة لدى سكان الأرياف، وضَعْف الخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديات تكنولوجية.

وأضاف: اتفق الشركاء على العمل والتعاون في تقديم كل ما يساعد على دعم وتطوير برامج التنمية الريفية والزراعة المستدامة، وذلك من خلال نشر ثقافة التنمية الريفية والزراعة المستدامة بمفهومها العام بين شرائح المجتمع، وإقامة ورش عن أهمية التنمية الريفية في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص على تمويل المشروعات التنموية الريفية كقاطرة تنموية للاقتصاد الريفي، وإقامة ورش عمل لتمكين المرأة وزيادة دورها القيادي كقوة دافعة للنمو الشامل والتنمية الريفية، وتقديم الاستشارات الإدارية والمالية والهندسية في تنفيذ المشاريع الريفية.

يُضاف إلى ذلك مساعدة سكان الأرياف على زيادة الدخل، وتنويع مصادره، وتسويق السياحة الزراعية، وجذب المزيد من السياح للمزارع، والتعاون مع بيوت الخبرة والشركات العالمية في التدريب على أفضل الممارسات في التنمية الريفية، وكذلك تصميم البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية الريفية، والدعم الفني والتقني للمزارعين من أجل النجاح في برامج التنمية الريفية والزراعة المستدامة.

وتابع: تم العمل على توعية المزارعين والمجتمعات المحلية والمهتمين بالسياحة بحجم الطلب المتزايد على السياحة الزراعية في العالم عامة، وعالمنا العربي خاصة، وزيادة التوعية بالمنتجات الزراعية المحلية، ودعم مفهوم المحافظة على الأراضي الزراعية، والتعريف بأهمية الاستدامة طويلة الأجل في المزارع والمرافق المقامة عليها، وإيصال رسالة لجميع سكان الأرياف بأن النهج السليم والاقتصادي للمزارعين هو تطبيق فكرة السياحة الزراعية بمفهومها الحديث، ومساعدة سكان الأرياف على استخدام الأساليب المتقدمة في إدارة وتنظيم مزارعهم من التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة، وتحليل المخاطر في تنمية الأرياف، وتقديم البرامج التي تحد منها.