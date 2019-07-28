شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة اغتيال ”الوحيشي” عقب صلاة الجمعة امس في عدن..! (صورة)! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون في عدن مدنيا يدعى مفيد الوحيشي عقب صلاة الجمعة في منطقة السيلة. وقال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين اطلقوا الرصاص الحي على الوحيشي بجانب مسجد معاذ بن جبل بالسيلة فأردوه قتيلا في الحال. Advertisements ولم يتسن لنا الحصول على معلومات أكثر حتى اللحظة حول هوية الضحية. يأتي هذا بعد نحو 48 ساعة على حادثة اغتيال في مديرية الشيخ عثمان بعدن وأقل من 24 ساعى على اغتيال شهدتها مدينة الضالع واراح ضحيتها قيادي بارز في حزب الاصلاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لحظة اغتيال ”الوحيشي” عقب صلاة الجمعة امس في عدن..! (صورة)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.