شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبدالباري عطوان يكشف’’كواليس’’ صادمة : 3 دول إسلامية ستحكم العالم وتطيح بالعرب وإيران وإسرائيل.. و’’500 حذاء’’ أسقطت دولة عظمى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبدالباري عطوان يكشف’’كواليس’’ صادمة : 3 دول إسلامية ستحكم العالم وتطيح بالعرب وإيران وإسرائيل.. و’’500 حذاء’’ أسقطت دولة عظمى (فيديو)

في فيديو جديد رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" .. كشف عبدالباري عطوان عن كواليس لقاء مهما للغاية جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وبحسب فيديو عبدالباري عطوان، فإن مهاتير محمد ، وضع بين يدي الرئيس أردوغان مشروعا تاريخيا مهما، لقيادة العالم.

حيث اقترح مهاتير أن تتوحد ماليزيا مع تركيا وباكستان، وتشكيل حلف ثلاثي لإعادة مجد حضاري وبناء نهضة إسلامية كبرى وطمس الوجود الإسرائيلي..

وتساءل عطوان عن أين إيران والسعودية ومصر والجزائر في هذا المشروع العملاق، لافتا إلى أن رئيس وزراء ماليزيا اعتبر الثلاث الدول هي قوية وعظمى ولديها العقول القادرة على بناء ذلك وقيادة العالم.

ونوه عطوان إلى الدور الكبير لمهاتير محمد وكيف رفع بلاده ونهض بها إلى مستوى متقدم جدا، بعد أن قضى على الفساد.

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لافتا إلى تقديم محمد استقالته بعد أن أدى دوره في خدمة بلده، لكنه عاد إلى رئاسة الوزراء بعد أن أفسد الريس السابق فيها، مشيرا إلى بعض قضايا الفساد التي تورط بها عبدالرزاق رئيس ماليزيا السابق، منها نهب مليار دولار .

وتطرق عطوان إلى تورط زوجة عبدالرزاق في الفساد والتي وجدوا معها أكثر من 250 حقيبة ماركة عالمية ، و500 زوج من الأحذية، مشيرا إلى أن هذا الفساد تسبب بإسقاط ماليزيا من مكانتها الاقتصادية ، قبل أن يعود مهاتير لقيادة البلد.

مزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو أدناه: