نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على اجزاء من طريقي الطائف-الرياض و الخرمة-رنية ، مشيراً إلى أن ذلك ادى الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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كانت هذه تفاصيل خبر 911 يحذر: موجة غبار وشبه انعدام للرؤية على طريق الطائف- الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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