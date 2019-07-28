“الحصيني” يتوقع حالة ماطرة مصحوبة ببرد على هذه المناطق

توقع الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم السبت وغدًا الأحد على عدة مناطق في المملكة.

وقال “الحصيني”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من جازان ونجران وعسير”. وأشار الباحث في المناخ، إلى أن هذه الحالة “تمتد إلى الباحة ثم الطائف وجنوب المدينة وشمال الوادي”.