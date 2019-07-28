بالصور: إسم “سلمان” يحتضن المدينة المنورة كاملة

قام الدراجين الكابتن أحمد العوفي والكابتن أحمد صبر بخط إسم الملك سلمان على خارطة المدينة المنورة تحمل شعار (سلمان.. دام عزك يبو فهد) وذلك سيراً بالدراجات الهوائية بمسافة 42 كم. وقد تم إيداعها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية آملاً في تسجيلها. Advertisements

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