توقعات الطقس ليوم غدٍ الأحد في جميع مناطق المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة توقعات الطقس في جميع مناطق المملكة ليوم غدٍ الأحد الموافق 28 يوليو 2019 م. وتوقّعت الهيئة، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ومرتفعات الباحة ومرتفعات مكة المكرمة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة وسواحلها والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة وسواحلها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان.

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