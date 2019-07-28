إنشاء أول جمعية من نوعها لرعاية المرضى النفسيين في المدينة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم السبت، إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين «إيواء»

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الإمارة، إن هذه الجمعية ستكون معنية بخدمة المرضى النفسيين في المدينة المنورة، وستتولى تقديم الرعاية والإيواء والتأهيل وتوفير جميع الخدمات لهم، مشيرة إلى أن «إيواء» تعد الجمعية الأولى من نوعها، التي تُعنى بالمرضى النفسيين بمنطقة المدينة المنورة، ولتكون حاضنة لهم.

في سياق ذي صلة، قام مؤخرًا، مجمّع الملك فيصل الطبي بالطائف، بتجهيز أول أقسام تخصصية لتنويم المرضى النفسيين بالمجمع؛ تماشيًا مع توجيهات المقام السامي ورؤية 2030، وما تضمنته من ضرورة استحداث أقسام رعاية وتنويم للمرضى النفسيين بالمستشفيات العامة. وخصص المجمع 20 سريرًا في أجنحة خاصة على أحدث المستويات، ورُوعي في التصميم جوانب السلامة المختلفة لهذه الفئة، ومنع أي مخاطر قد يتعرضون لها، مع إنشاء محطات مراقبة للتمريض لمراقبة المرضى بشكل آمن.

كما زُودت غرف التنويم بأسِرّة خاصة وتجهيزات طبية آمنة لا تشكل خطرًا على المرضى، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة والإطفاء والإنقاذ، كما جُهزت الأرضيات بموادّ مناسبة لتقليل أضرار السقوط عند حدوثها، وغيرها من التجهيزات التي تناسب هذه الفئة.

وقال مدير مجمع الملك فيصل بالطائف، الإخصائي أول مبارك اليامي، إن تخصيص أقسام في المستشفى لتنويم المرضى النفسيين يأتي ضمن رؤية 2030؛ بهدف دمج هذه الفئة مع المجتمع، وتقديم خدمات ذات شمولية لهم، مُشيرًا إلى أنه رُوعي في إنشاء هذه الأقسام أن تكون على أحدث المستويات وتراعي ظروف هذه الفئة.