رئيس بلدية عيون الجواء يتفقد صيفنا أجمل

تفقّد رئيس بلدية محافظة عيون الجواء المهندس نداء بن ماضي الحربي مقر مهرجان الخيمة التسويقية «صيفنا أجمل»، والمقام في متنزه دوت الخليج بالمحافظة قبل الانطلاقة الرسمية للمهرجان السبت، واطلع الحربي على الاستعدادات الجارية، واستمع إلى شرح مفصل عن المهرجان، ولما سيقدمه من فعاليات لأهالي المحافظة وزوارها على مدى 45 يوماً. وحث رئيس البلدية الجميع على بذل المزيد من الجهد، وفق رؤية واهتمام أمير منطقة القصيم ومتابعة محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف، وتطلعات زوار المهرجان، ليظهر بشكل مميز يعكس أهمية الترفيه والسياحة بالمنطقة، مؤكداً حرص البلدية على تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإنجاح الفعاليات.



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