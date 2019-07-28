30 ساعة تؤهل 40 فتاة للتدريب بجازان

اختتمت دورة تدريب المدربين «TOT» المقامة في نادي الحي الترفيهي التعليمي بالأساملة، والتي نفذتها المدربة سحر أحمد، بحضور أكثر من 40 متدربة. واشتملت الدورة التدريبية على تطبيق الجوانب النظرية والعملية، والتعريف بطرق التدريب الحديثة، وتقديم النماذج الاحترافية. وأوضحت أحمد أن البرنامج التدريبي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بواقع 30 ساعة تدريبية، واستمر مدة 5 أيام، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تأهيل المشاركات تأهيلا علميا، واكتسابهم المهارات، والخبرات التطبيقية اللازمة، للعمل كمدربات محترفات بمجالات عملهن، والتغلب على الحواجز النفسية التي يتعرض لها المدرب ببداية عمله، فيما أكدت المتدربة نعمة شامي أن الدورة كسرت الحواجز للمتدربات، وبينت كيفية التغلب على الجوانب النفسية، وزرعت روح التفاؤل لديهن، وبيان المسار الصحيح في التدريب لمختلف التخصصات، مضيفة أنهن أصبحن أكثر قدرة على الإنجاز، والإنتاج، والتأهيل والتدريب، والتحدي.



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