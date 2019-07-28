عسير تنهي استعداداتها لبدء أعمال مبادرة كذا أجمل

بإشراف مباشر من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أنهت اللجنة الإشرافية استعدادها لبدء الأعمال الميدانية لمبادرة «عسير كذا أجمل» التي تنطلق عند السابعة من صباح غدٍ الأحد. وكانت قد عقدت عدد من ورش العمل والاجتماعات، تم خلالها بناء هيكل تنظيمي للمبادرة، والذي تقوده اللجنة الإشرافية المكونة من إمارة المنطقة والأمانة وهيئة تطوير عسير وعدد من الإدارات الحكومية وأعضاء من مجلسي المنطقة والبلدي وذوي الخبرة، وبعض الفنانين، فيما تم تشكيل اللجان التنفيذية المكونة من إدارات التعليم السبع بالمنطقة، وتقوم بالإشراف على اللجان الميدانية المتمثلة في 36 بلدية في 36 مدينة في عسير، والتي تشرف على 5700 طالب وطالبة، بينهم القائد الميداني والملهم والمصور والمحفز واللوجستي والمنسق الحكومي. كما تم تدريب جميع الفرق المشاركة، وتحديد المواقع المستهدفة في أعمال المبادرة؛ تمهيداً لساعة الصفر التي تنطلق في وقت واحد غداً الأحد عند السابعة صباحاً بكافة محافظات ومدن عسير. وأنهت اللجنة الإشرافية تجهيز غرفة العمليات الرئيسية للمبادرة، بمقر هيئة تطوير عسير، وتعمل على النقل المباشر من غرف العمليات المرتبطة بسبع إدارات تعليم بالمحافظات؛ إضافة إلى متابعة أعمال غرف العمليات المجهزة في 36 بلدية بالمنطقة؛ ويتم من خلالها البث المباشر والمتابعة والتوجيه والاطلاع على سير العمل. الجدير بالذكر أن مبادرة «عسير كذا أجمل» تنطلق بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة لتحقيق 36 هدفاً، خلال 36 ساعة في 36 مدينة في عسير بوقت واحد وبأيدي 5700 طالب وطالبة.



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