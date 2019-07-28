حج / أكثر من 15 ألف موظف موسمي يُديرون الحشود بقطار المشاعر



مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أعلنت الشركة المشغلة لمشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن قبول أكثر من 15419 موظفًا موسميًا لمشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وسيبدأ عملهم في الأول من شهر ذي الحجة المقبل .

وأوضحت أن الوظائف ركزت على وجود الخبرة السابقة في إدارة الحشود التي تحققت في 4582 متقدمًا بعد أن تم إجراء المقابلات لهم وفق معايير عالية تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بغية دمج الخبرات مع الكوادر الشابة الجديدة في هذا المجال الذين سيتم تدريبهم قُبيل استلام مهام عملهم بعون الله .

وتأتي هذه الخطوة في سبيل إتاحة الفرصة للكوادر الشابة الوطنية للحصول على وظائف موسمية تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم ويستثمروا أوقاتهم فيها.

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