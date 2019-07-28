الضمان الإجتماعي .. إليكم رابط مساعدة المقطوعة لفحص عن أسماء المستفيدين 1440 هـ

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن برنامج يسمي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتسعى الوزارة من خلال تلك المقطوعة إلى رفع المستوي المعيشي للمواطن السعودي، وتحسين الإقتصاد، ويتم صرف تلك المساعدة للاسر أصحاب معاشات الضمان الإجتماعي، وقد أقرت ذلك نظراً لإرتفاع الأسعار والخدمات والاسعار والمحروقات في المملكة، والذي قد إزدات بعد أن تم إقرار الضريبة المضافة في بداية العام المنصرم .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يبلغ المتقدم 35 عاماً من أجل التقديم للإستفادة من مساعدة المقطوعة . تصرف تلك المساعدة لأصحاب الجنسية السعودية والمتزوجة من غير سعودي . تهدف هذه المساعدة إلى تحسين المستوى المعيشي ومساعدة الاسر ذات الدخل المنخفض . يتم صرف تلك المساعدة حسب الأسبقية للتقديم . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لقيمة المساعدة . أن يكون دخل الاسرة للإعانات المقطوعة لا يتجاوز الحد المانع .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حتي هذه اللحظة موعداً من اجل صرف مساعدة المقطوعة في الضمان، حي إنتشرت العديد من الشائعات بأن هناك إحتمالية صرف المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية لمبالغ المساعدات المالية لكل من قدم عليها بطل سنة 1438 وسنة 1439، كما وقد إنتشر عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول إحتمالية عزم الوزارة أن تقوم بصرف المقطوعة قبل عيد الأضحي المبارك .

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة رابط من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، من أجل تسهيل الوقت والجهد عن الاسرة السعودية للإستعلام والإستفادة والتسجيل في الضمان الإجتماعي، من خلال بوابة الإلكترونية من هـــنــا

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