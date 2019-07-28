استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر بوابة أبشر الإلكترونية.. هنا الرابط المباشر وطريقة...

يرغب الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة في الحصول على طريقة إجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وذلك عبر بوابة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك بعدما قامت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بتفعيل هذه الخدمة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في محاولة منها لتسهيل الأمور على المواطنين وتخفيف الزحام في المؤسسات الحكوميات خلال السنوات القادمة.

ولذا فنحن في “عرب نيوز” نقدم لكم هذا التقرير من أجل التعريف بكل ما يخص عملية إجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وكذلك طرق سداد هذه المخالفات سواء عن طريقة بوابة أبشر على شبكة الإنترنت أو عن طريق المكاتب التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1440 هجريًا

أصبحت خدمة “استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية” واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها عبر نظام أبشر الإلكتروني، حيث يستخدم الملايين من المواطنين بشكل شهري، وذلك لسداد المخالفات المرورية الموجودة على السيارة التي يملكها المواطن.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، بأنها قد فعلت هذه الخدمة خلال الفترة الماضية من أجل التسهيل على المواطن السعودي في أي مكان داخل أرجاء المملكة للحصول على معلومات كاملة بشأن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على سياراته خلال الفترة الأخيرة.

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طريقة إجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

ويمكن للجميع الإستفادة من هذه الخدمة عن طريق الدخول إلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية، ومن ثم إختيار خدمات الأفراد، وبعد ذلك إختيار خدمة إجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية وبعد ذلك يجب أن يكون الشخص يملك رقم بطاقة هوية، وكذلك لديه رقم رخصة السيارة ورخصة القيادة الشخصية، وذلك من أجل الحصول على معلومات دقيقية بشأن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

الدخول لموقع أبشر والاستعلام عن المخالفات المرورية

ذكر مصدر مسوؤل في وزارة الداخلية، بأن الطريق الوحيد الآن لإجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية هو الدخول إلى موقع أبشر من خلال الرابط التالي “من هنا”، وبعد ذلك إتباع الخطوات السابقة، وذلك من أجل معرفة تفاصيل المخالفات التي قد تسجيلها على سيارة المواطن.

وذكرت وزارة الداخلية، بأنها قد قامت بتوفير أكثر من طريقة لسداد المخالفات المرورية وذلك كنوع من التسهيل والتيسير على المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.